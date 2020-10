Ryanair ridurrà il numero dei propri voli quest’inverno, chiudendo temporaneamente le basi di Cork e Shannon in Irlanda e di Tolosa in Francia. Lo ha annunciato la compagnia spiegando che il taglio è dovuto alle restrizioni sui viaggi imposte per far fronte all’epidemia da coronavirus. Da novembre prossimo a marzo 2021 la capacità della low cost irlandese sarà ridotta dal 60% al 40% rispetto all’anno precedente.

“A causa delle maggiori restrizioni ai voli imposte dai governi dell’Ue, i viaggi aerei da e per gran parte dell’Europa centrale, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio e Portogallo sono stati fortemente ridotti”, ha comunicato Ryanair. Per l’amministratore delegato, Michael O’Leary, l’obiettivo rimane quello di ridurre al minimo l’impatto in termini di posti di lavoro.