“La classe 3^B della Scuola secondaria di 1 grado di via Sicilia a Serramanna risulta in quarantena sino al 22 ottobre a causa della conferma della presenza di un caso di positività al Covid-19 all’interno della classe”.

Lo scrive in un comunicato il Comune di Serramanna.

Alunni, docenti e personale coinvolto saranno contattati dall’ATS Sardegna che disporrà i dovuti controlli.

“Raccomandiamo a tutti – si legge in un comunicato – di non abbassare la guardia e di continuare ad osservare scrupolosamente le normative anticovid in corso di validità. Vi terremo costantemente aggiornati su qualsiasi ulteriore sviluppo della situazione. Manteniamo la calma, evitiamo qualsiasi allarmismo e facciamo leva sul senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il nostro paese”.