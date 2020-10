Sono finiti contro il muro laterale della galleria i cinque cacciatori che, con la loro Land Rover, sono stati coinvolti in un incidente stradale sulla Statale 125 var tra Cagliari e Tortolì, tra Bari Sardo e Cardedu in Ogliastra.

I tre morti sull’Orientale sarda sono Ignazio Argiolas di 58 anni di Monserrato (Cagliari), Luca Argiolas di 48 anni di Cagliari e Giorgio Serreli di 60 anni di Selargius (Cagliari). I due feriti gravi sono:Antonio Porcu di 70 anni di Monserrato (Cagliari), trasportato al “Santissima Annunziata” di Sassari e Massimo Lecca 56 anni di Selargius trasportato all’ospedale “Brotzu” di Cagliari.

Ancora non si conoscono le cause e la dinamica del tragico schianto, ma dalle prime notizie sembrerebbe che il Range Rover con a bordo le cinque persone abbia impattato violentemente a una spalletta in cemento armato di una banchina di sosta all’interno del tratto in galleria della strada statale.

