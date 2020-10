Il comico Angelo Pintus provoca e ci riesce, questo pomeriggio ha postato sui social una foto, relativa al 2019, scrivendo a commento : “Che gran bel pranzo! Fa***lo tutto, fa***lo le mascherine, fa***lo le distanze e soprattutto fa***lo il 2020. Stare insieme, ridere e mangiare senza dover pensare solo ed esclusivamente al Covid e a tutto quello che c’è intorno! Una giornata in compagnia e basta! Tra l’altro eravamo meno di 6! Ma Sapete qual è la cosa più bella, anzi quale sarà? Sarà leggere i commenti di quelli che scriveranno “perché non avete la mascherina?” “E le distanze?” E così via!”.

Migliaia di commenti, centinaia di condivisioni e in tanti che sono caduti nella “trappola” orchestrata da Pintus che voleva proprio, come scrive nel post, vedere le reazioni “di chi va a vedere i profili degli altri e rompere il ca**o per la mascherina senza magari leggere ciò che c’è scritto sotto la foto”.