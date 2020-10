I focolai attivi in Italia nel periodo fra il 5 e l’11 ottobre sono 4.913 focolai attivi, di cui 1.749 nuovi, in aumento per la undicesima settimana consecutiva. Lo indica il monitoraggio di ministero della Salute e Iss, rilevando che nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 3.805 focolai attivi di cui 1.181 nuovi.

“Sono stati riportati – si legge nel documento – focolai nella quasi totalità delle province (102/107)” Per la maggior parte (80.3%) i focolai continuano a verificarsi in ambito domiciliare. Si mantiene stabile la percentuale dei focolai rilevati nell’ambito di attività ricreative (4,2% contro il 4,1% la settimana precedente).