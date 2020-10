“Se tra 15 giorni le cose saranno andate male, avremo lockdown parziali”. Sono le parole del professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Otto e mezzo. “Il sottoscritto e i suoi collaboratori hanno lavorato raccogliendo il massimo dei dati per capire come curare questa malattia e come gestirla. Posizioni secondo cui la malattia non c’è più e il virus si è rabbonito non hanno fatto bene, ma non è il caso di andare indietro ora. Ci sono nuove regole, vediamo come funzionano. E’ possibile che su alcune questioni si debba già ricominciare a mettere mano”, afferma.

“Se tra 15 giorni le cose saranno andate male, avremo lockdown parziali. Qualche correttivo in più verosimilmente è da considerare: non possiamo permetterci di avere i trasporti sovraffollati”, dice facendo riferimento alle ipotesi di implementare lo smart working e di adottare la didattica a distanza nelle scuole superiori per ridurre la presenza di studenti sui mezzi pubblici.