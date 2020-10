Il consulente del Comune di Cagliari per la riorganizzazione del ritiro dei rifiuti, Stefano Ambrosini, ha trasmesso al Comitato ‘Rumore no grazie’ un comunicato nel quale sono elencate date e luoghi degli incontri, organizzati dall’amministrazione comunale, “di informazione aperti alla cittadinanza di Cagliari per illustrare il funzionamento della nuova tari puntuale che vedrà la prima fase di sperimentazione nell’ultimo bimestre 2020. La cittadinanza è invitata a partecipare seguendo le direttive dei dpcm in vigore con obbligo di mascherina e divieto di assembramenti”, si legge nella nota.

“Oltre ad interessare tutti, gli appuntamenti potrebbero coinvolgere le famiglie che sono disturbate dal ritiro dei rifiuti con mezzi rumorosi in orari dedicati al riposo”, scrivono dal Comitato.

Ecco le date:

venerdì 16 – ore 11:00 – conferenza stampa Sala Consigliare Comune di Cagliari

Incontri Pubblici: