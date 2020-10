Gli indici dei prezzi al consumo di settembre 2020 sono stati elaborati nel contesto di progressiva riduzione della gravità dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 in Italia e di riapertura di buona parte delle attività commerciali di offerta di beni e servizi di consumo. Pur rimanendo sopra la norma, il numero di mancate rilevazioni è quindi diminuito (analogamente a quanto accaduto a giugno, luglio e agosto).

A Cagliari, nel mese di settembre 2020, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del -1,0%, in controtendenza rispetto al valore del mese precedente in cui l’indice era variato del +0,6%. L’indice tendenziale che ha una variazione del -0,2%, risulta essere in aumento rispetto al -0,4% del mese di agosto.