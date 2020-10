“Cari concittadini, vi comunico che tre nostri concittadini sono guariti e hanno terminato la loro quarantena, ma mi trovo purtroppo costretto a informarvi che, alla data odierna, il numero complessivo di tuilesi in situazione di positività al Covid-19 è salito a 11, con 6 nuovi casi rispetto ai giorni scorsi”, l’annuncio è stato dato dal Sindaco del comune di Tuili in una nota stampa pubblicata su Facebook.

“Il protocollo di gestione dell’emergenza – che prevede che, attivato il COC (già operativo a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 17 del 12.09.2020), si ricostruisca la catena dei contatti tenuti dai soggetti risultati positivi e dei propri famigliari, con successiva disposizione in quarantena o isolamento fiduciario delle persone coinvolte – è stato attivato, per la tutela di tutta la popolazione e dei soggetti coinvolti – prosegue il primo cittadino – vi invito ancora una volta ad attenervi strettamente alle disposizioni attualmente vigenti, rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina quando, dove e come prescritto, limitare nel limite del possibile gli spostamenti, informare il medico curante in presenza di sintomi che possano essere collegati al Covid 19”.

“Per la tutela della cittadinanza, sto valutando l’emanazione di ordinanze che dispongano ulteriori restrizioni. Il Comune di Tuili è vicino ai nostri concittadini e alle loro famiglie, e a tutte le persone coinvolte. Vi garantisco la costante attenzione e l’aggiornamento continuo dei dati, e vi chiedo di considerare come informazioni ufficiali unicamente i miei comunicati, in modo da non diffondere un clima di diffidenza e allarmismo, e false o errate notizie tra la comunità, già fortemente provata”, conclude la nota.