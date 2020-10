Troppa calca sui bus e per questo troppo alto il rischio di contagio, tutte queste ragioni stanno portando gli studenti in varie parti della Sardegna a protestare con scioperi e assenza dalla scuola.

Dopo la protesta degli studenti di Cagliari ora arriva quella dell’dell’ Istituto Superiore Einaudi di Senorbì. “Siamo molto preoccupati per il sovraffollamento dei mezzi che ci portano a scuola, mezzi in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza imposta dalla legge”, denunciano gli studenti e le studentesse.

“Non chiediamo e non vogliamo la chiusura della scuole, ma chiediamo di essere messi nella condizione di recarci presso il nostro Istituto in condizioni che garantiscano la nostra sicurezza e quella delle nostre famiglie”, questa la denuncia che vorrebbero che arrivasse ai vertici della Giunta Regionale per garantire soluzioni ai gravi problemi evidenziati.