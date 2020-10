L’incremento dei contagi preoccupa, e a pochi giorni dall’ ultimo dpcm si ipotizzano nuovi interventi. Un vertice per decidere ‘senza indugio’ nuove misure nazionali per contenere il contagio, d’intesa con le Regioni. E’ la richiesta al premier Conte del capodelegazione Pd al governo, il ministro Franceschini.

“Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto punto a capo, perché per l’Italia sarebbe un disastro non solo economico ma anche culturale e sociale”. L’altolà arriva dal leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Bi.Mu, il salone delle macchine utensili in corso a Fieramilano Rho. “Cauti, attenti, prudenti, ma mai vittima del terrore, della paura”, ha aggiunto Salvini.