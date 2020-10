La Sardegna è una delle regioni con il più alto contagio per Covid-19 in proporzione alle regioni italiane. Il numero, +133 contagi nella sola giornata di oggi, mette in evidenza dei dato che ci devono far riflettere.

Prendendo in considerazione l’ultimo aggiornamento fornito dall’Unità di crisi regionale la Sardegna arriva a quota 3095 casi attualmente positivi, con un incremento di 2181 positivi rispetto al picco di aprile.

Per quanto riguarda i ricoveri, l’Isola ospitò fino a un massimo di 151 pazienti, esattamente il 5 aprile. Attualmente ben 187 persone sono ricoverate negli ospedali sardi, con 36 ricoveri in più del primo picco.

Discorso simile anche per le terapie intensive, arrivate a toccare 31 posti l’8 aprile: in questo momento sono invece 29 i posti occupati.