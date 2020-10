Una bambina di 12 anni positiva al Covid-19 è ricoverata da ieri nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari.

Si tratta del primo paziente minorenne ricoverato a Sassari per coronavirus. La ragazzina è stata trasferita nel reparto adulti dalla Pediatria infettivi, dove non era possibile tenerla in una stanza in isolamento.

È asintomatica e tenuta sotto controllo dai medici che potrebbero decidere di dimetterla già nelle prossime ore.