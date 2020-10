“Qualità, bellezza e sostenibilità sono alla base del nostro progetto elettorale e faranno crescere la Quartu che abbiamo in mente” così Christian Stevelli nel sopralluogo di stamattina al Parco di Molentargius e da Riccardo Porcu Direttore generale dell’innovazione e Sicurezza della Regione Sardegna.

“L’unico sviluppo possibile passa dalla tutela e valorizzazione dell’ambiente anche impiegando al massimo le nuove tecnologie, così come la decisiva implementazione di circuiti virtuosi di economia circolare. Questa è una scelta coraggiosa perché si basa su investimenti a lungo termine ma che si rivelerà vincente per la città, per le persone, per il lavoro e per le imprese. Perché bellezza e ambiente, economia e cultura sono in realtà facce della stessa medaglia” prosegue Stevelli, “dalla lotta al degrado degli spazi intermedi della città al sostegno all’agricoltura urbana, dal sostegno a nuove forme di efficienza energetica pubblica al potenziamento della differenziata e dei sistemi di riciclo, fino alla riduzione delle emissioni e alla lotta alla cementificazione selvaggia e senza regole estetiche. Vogliamo trasformare la città e riqualificare i nostri territori con politiche innovative ad alto valore ecologico che puntino alla qualità, alla vivibilità e al nuovo paradigma dell’economia green”.