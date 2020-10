“Purtroppo è stata segnalata dall’ATS la presenza di 3 nuovi contagi a Samatzai, che portano il numero complessivo dei casi positivi a 4. Anche queste 3 persone stanno bene e a loro va il nostro augurio di pronta guarigione”. Lo certifica il sindaco Enrico Cocco in un comunicato ufficiale.

“Siamo tornati al livello dell’emergenza di marzo-aprile – spiega – con la differenza che non esiste una chiusura totale, ma è garantita la libera circolazione delle persone seppur con alcune prescrizioni dettate dal nuovo DPCM del 13 ottobre. Tra di esse vi è la forte raccomandazione di evitare le feste in casa e non ricevere più di sei persone. Si tratta come detto di una raccomandazione e non di un obbligo, ma si fa appello al buonsenso e alla responsabilità di tutti in un periodo che ci porta ad avere importanti ricorrenze per le quali in altri periodi, avremmo fatto festa insieme a tante altre persone. Purtroppo sappiamo tutti quanto sia difficile rinunciare alle nostre abitudini, ma credo che nessuno rimpianga i 2 mesi in cui non potevamo uscire di casa se non per cause di forza maggiore”.

“Facciamo, come Amministrazione Comunale, un appello accorato alla cittadinanza” conclude Cocco. “Si tratta di giocare tutti insieme questa partita, pensando al bene di se stessi, dei propri cari e di tutti coloro che ci stanno intorno. La salute è il bene più prezioso che abbiamo e per salvaguardarla dobbiamo scrupolosamente seguire le indicazioni che ci sono state fornite”.