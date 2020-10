“Ieri e oggi si è riunito il Centro Operativo Comunale dopo aver ricevuto altre segnalazioni da parte dell’ATS su casi di Covid-19. È stata appurata la presenza di focolai in atto dai quali potrebbero scaturire ulteriori casi di quarantena domiciliare con sorveglianza attiva”. A scriverlo è la sindaca Paola Secci, di Sestu.

“Purtroppo i tempi per effettuare i tamponi e avere i risultati – spiega la sindaca – spesso sono lunghi e non sempre ci è possibile dare risposte tempestive a tutti i cittadini, ma l’amministrazione comunale sta monitorando costantemente la situazione, dando priorità assoluta all’emergenza e rimanendo in contatto giorno e notte con tutte le autorità preposte. Anche io sto vivendo momenti di preoccupazione, ma sono consapevole che solo mantenendo la calma e avendo la pazienza di seguire tutte le misure di sicurezza potremo superare il più rapidamente possibile questo momento di difficoltà”.

“Sono certa – conclude Secci – che anche in questa fase Sestu dimostrerà il senso di responsabilità necessario per tutelare la salute della comunità.