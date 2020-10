I due parlamentari Mariastella Gelmini e Davide Crippa sono risultati positivi al Covid 19.

“Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina – scrive su Facebook la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati – Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa…”.

‘Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 in seguito a test naso faringeo. Volevo rassicurare tutti che sto bene e che sono stati attivati tutti i protocolli previsti”,il posto, sempre su Fb del capogruppo M5s alla Camera.