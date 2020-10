Ogni giorno al Pronto Soccorso del Policlinico “Duilio Casula” di Cagliari arrivano almeno tre-quattro pazienti che risultano positivi al Covid-19. Così il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Giorgio Sorrentino, a margine della consegna della prima ambulanza a pressione negativa in Sardegna.

Appena possibile, poi, i pazienti vengono trasferiti al Covid hospital Santissima Trinità. “Abbiamo tante difficoltà – ammette il dg – ma stiamo reagendo bene alla seconda ondata di contagi, per fortuna riusciamo a intercettare tutti i positivi che arrivano al Pronto Soccorso. E questo anche perché abbiamo collaudato un sistema che riesce a processare i tamponi in un’ora e mezzo”. Il laboratorio, spiega, “è attrezzato per fare i tamponi nei tempi canonici di mezza giornata, ma per le urgenze in un’ora e mezzo riusciamo ad avere il referto, e questo è importante per la sicurezza di tutto l’ospedale”. In generale, sottolinea Sorrentino, “le difficoltà sono legate all’attuazione delle procedure e alla santificazione dei locali: basta una disattenzione, toccare una maniglia non sanificata e lì parte il contagio. Quindi – avverte – l’attenzione deve essere quasi paranoica per il rispetto delle regole”.