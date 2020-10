Zaia vara la sua squadra, otto gli assessori regionali

E’ nata ufficialmente oggi la Giunta regionale del Veneto per la legislatura 2020-2025. Oltre al Presidente Luca Zaia, ne fanno parte otto assessori (tre donne e cinque uomini). Sette di loro (Elisa De Berti, Gianpaolo Bottacin, Federico Caner, Cristiano Corazzari, Elena Donazzan , Manuela Lanzarin e Roberto Marcato) facevano parte della Giunta uscente e sono stati riconfermati. La novità è data dall’assessore Francesco Calzavara, jesolano con una lunga esperienza amministrativa, prima in Comune, poi in Consiglio regionale.