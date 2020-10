Christian Stevelli ha partecipato a un evento organizzato da la lista Sardegna Forte in cui si è parlato di arte, cultura e tradizioni come leve per far rinascere Quartu. “Arte e cultura diverranno il propellente per concepire un futuro aperto a 360 gradi, rafforzare ed estendere la partecipazione dei cittadini alla vita culturale del territorio ed accrescere la visibilità internazionale della città, attraverso una rete di iniziative iperconnessa e facilmente accessibile ai cittadini, per una nuova qualità del vivere i valori della comunità e per il recupero dei più importanti elementi identitari” così Christian Stevelli.

Alessandro Passera e Natascia Mura di Sardegna Forte propongono la “valorizzazione e la promozione in chiave internazionale dello straordinario patrimonio delle nostre feste tradizionali, prima fra tutte la Festa di Sant’Elena che chiediamo di inserire nel Registro dei Grandi Eventi Identitari della Regione Sardegna, come successo la Discesa dei Candelieri o la Festa del Redentore così come la valorizzazione della tradizione de Is Cantadores in cui tradizione e modernità, poesia estemporanea e patrimonio culturale. Dalla riscoperta e la valorizzazione di una delle più antiche forme di poesia possiamo trovare nelle radici più profonde una delle chiavi di rilancio del territorio: la tipicità che ci rende unici, attrae turismo, crea economie”. La serata è stata chiusa dall’emozionante esibizione dei cantadores del gruppo “Nuraghe Diana di Giovanni Pau”.