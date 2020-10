Negli ultimi due giorni, i Carabinieri della Compagnia di Oristano, nell’ambito dei servizi congiunti con le altre Forze di Polizia sotto il coordinamento della Prefettura, hanno proseguito la verifica sul rispetto delle prescrizioni introdotte dalla normativa emergenziale antiCovid-19, comminando a due esercizi commerciali del centro le sanzioni previste.

L’esercente di un bar è stato sanzionato per aver proseguito la mescita e quindi consentito il consumo al banco oltre le 21 e per non aver rispettato l’orario di chiusura delle 24. Il presidente di un circolo del centro invece è stato perseguito per non aver rispettato l’orario di chiusura delle 24. Nel corso dei servizi inoltre, le pattuglie hanno controllato 327 persone e 26 esercizi commerciali, riscontrando in questo caso il rispetto costante delle prescrizioni vigenti.

I Carabinieri della Compagnia di Mogoro inoltre, supportati dai colleghi del Nuclei ispettorato del Lavoro di Oristano e del Nas di Cagliari hanno comminato la sospensione di attività per un bar del centro cittadino, in quanto inosservante delle norme previste per aver impiegato lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro con una percentuale degli stessi superiore al 20 per cento del totale e per averli impiegati senza preventiva instaurazione del rapporto di lavoro per un numero di giorni inferiori a trenta.

Nella stessa circostanza, sono state ulteriormente riscontrate violazioni di norme di carattere igienico sanitario, motivo per il quale i militari hanno comminato la sospensione dell’attività e l’elevazione di sanzioni per complessivi 8.600 euro. I Carabinieri, così come le altre Forze di Polizia, proseguiranno le attività di verifica sul rispetto delle norme anticovid nei prossimi giorni, consci che la cittadinanza condivide e sostienela stessa, collaborando attivamente, dimostrandosi continuamente attenta e pronta a recepire l’introduzione delle misure in atto.