Ancora sangue sulle strade sarde. Questo pomeriggio intorno alle 17,50 un’autocisterna e un’auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale all’incrocio del bivio di Ussana (Su) nella strada provinciale 466. La conducente dell’auto è deceduta nonostante il tempestivo intervento del 118 e dell’elisoccorso.

L’autista del mezzo è stato preso in cura dal personale dell’ambulanza e, secondo le prime ricostruzioni, ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Dolianova per gli accertamenti e i rilievi e per la gestione della viabilità stradale e gli operatori dei Vigili del Fuoco di Cagliari hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.