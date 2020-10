Il candidato alle comunale per Quartu Sant’Elena Graziano Milia era presente al Mercatino Coldiretti insieme alla lista Movimento Civico e due autorevoli esponenti della famiglia progressista sarda, Francesco Agus e Luciano Uras.

“Siamo una forza gentile – scrive Milia – plurale e civica, che ha deciso di mettere i cittadini davanti alla politica. In un momento così complesso per il nostro paese e per la nostra comunità conta soprattutto mettersi al servizio di tutti per non lasciare nessuno indietro. Io ci sono è innanzitutto un’assunzione di responsabilità, una dichiarazione d’impegno nei confronti degli altri. Non un semplice slogan, ma un atto d’amore per Quartu e nei confronti dei nostri concittadini, a prescindere dalla provenienza e dalle bandiere politiche”.