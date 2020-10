E’ passata da poco la mezzanotte e davanti al Santissima Trinità è un via vai di ambulanze, con almeno dieci mezzi in fila davanti al Pronto soccorso con pazienti in stato febbrile.

Una situazione che tutti ricordiamo in Lombardia e Piemonte a marzo e aprile e che oggi avviene a Cagliari.

Infermieri, medici, Oss tutti impegnati a dare le prime cure ai pazienti che da ore si trovano dentro le ambulanze, perché questa notte sarà lunga e speriamo sia la seconda e ultima in queste difficili condizioni.

Parliamo di seconda, perché anche nella notte tra il 16 e il 17 ottobre si è creata una situazione difficile con diverse ambulanze giunte nelle stesse ore al pronto soccorso dell’ospedale di Is Mirrionis.