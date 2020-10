Spari a Reggio Emilia, 5 feriti e un arresto

La Polizia ha arrestato il presunto responsabile del ferimento, con arma da fuoco, di 5 giovani in centro a Reggio Emilia avvenuto nella tarda serata di ieri. Lo ha annunciato la stessa polizia su Twitter. Sequestrata anche l’arma utilizzata, che risulta rubata.

E’ un italiano residente in città l’arrestato dalla Polizia per tentato omicidio plurimo.

La sparatoria è avvenuta in piazza del Monte. Cinque giovani sono rimasti feriti: uno grave è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola scacciacani modificata, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi da ricostruire. Il responsabile è fuggito tra la folla spaventata, che ha cominciato a scappare in ogni direzione. Sul posto è arrivato anche il sindaco Luca Vecchi.