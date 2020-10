Con una nota pubblicata sui social, il Sindaco di Pula Carla Medau ha comunicato un nuovo caso positivo nel territorio comunale.

“Vi comunico di avere, informalmente, ricevuto notizia di un altro cittadino positivo al Coronavirus, non abbiamo ancora l’ufficialità da parte dell’ATS, ma con grande senso civico del cittadino, sono stata informata in qualità di autorità sanitaria locale”, scrive il Sindaco.

“Le persone a lui vicine sono prudentemente in quarantena, vi ricordo che è fondamentale l’uso della mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale ed evitare tassativamente assembramenti, feste, cerimonie in cui non si osservino queste prescrizioni”.