“Solo ieri la Sardegna registra 130 nuovi casi di cui 24 nella città metropolitana di Cagliari, al Santissima Trinità si combatte per reggere la nuova ondata, si procede alle dimissioni anche in notturna pur di liberare preziosi posti letto e le ambulanze in attesa non ci stanno più nel piazzale antistante il pronto soccorso, aspettano il loro turno per strada”, afferma Camilla Soru.

“Chiudono scuole in giro per l’isola, inizia a nascere il timore per un nuovo lockdown. Mentre le persone si ammalano, mentre nei reparti c’è chi è intubato e chi non riesce a superare la malattia (ieri abbiamo pianto la 172esima vittima in Sardegna), mentre i nostri figli vengono privati ancora una volta del loro diritto all’istruzione, tra i rappresentanti della giunta comunale c’è chi (in totale contrasto con le parole di Paolo Truzzu Sindaco, va detto, che invita costantemente all’uso della mascherina e al rispetto delle regole), nonostante il ruolo deputato a garantire la sicurezza dei cittadini, sottovaluta il problema. Forse addirittura pensando di fare ironia, diffonde slogan e informazioni proprie del negazionismo”, denuncia Soru.