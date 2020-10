È stata ritrovata e sta bene l’anziana di 73 anni scomparsa ieri mattina a Gonnosfanadiga dopo che era uscita a fare una passeggiata.

Intorno alle 11 un gruppo di ciclisti l’ha vista passeggiare in località Magusu, a Villacidro. La donna è stata accompagnata nel rifugio del Corpo forestale dove sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Villacidro.

La pensionata sta bene, le sue condizioni di salute sono state verificate dal medico del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. La 73enne era uscita ieri mattina dalla sua abitazione per fare una passeggiata nel parco di Perd’e Pibera, ma non aveva fatto ritorno. Non vedendola rientrare i familiari hanno dato l’allarme.

Le ricerche sono andate avanti ininterrottamente anche durante la notte e hanno visto impegnati circa 20 tecnici delle Stazioni Alpine e Speleo di Cagliari, Medio Campidano e Iglesias, ai quali si sono uniti altri 30 tecnici delle stazioni di Sassari, Nuoro e Ogliastra, i vigili del fuoco con droni e unità cinofile, i carabinieri, gli uomini del Corpo forestale, i Barracelli e alcune associazioni di volontariato.