“A partire dal 15 ottobre nel reparto ortopedia dell’Ospedale Marino, risultano positivi al covid19, tre pazienti ,tra cui una grave che è stata trasferita al SS. Trinità”, denuncia Giampaolo Cugliara, segretario provinciale Fials.

“Dopo questa notizia vengono eseguiti i tamponi ai dipendenti ma non a tutti i pazienti del reparto interessato, in quanto insufficienti, il giorno dopo giunge la notizia che tre infermieri e un Oss sono positivi e che inoltre altri pazienti, a cui i tamponi non sono stati ancora processati, evidenziavano sintomi da Covid 19 – scrive ancora Cugliara – ieri, il 17 ottobre, altri due positivi e oggi sappiamo di 14 pazienti e 5 dipendenti tutti positivi”.

“Spesso i mezzi di protezione dei dipendenti non sono quelli adatti per emergenze comq queste e scarseggiano i mezzi di prevenzione, tutto questo mette a rischio i lavoratori, per non parlare dell’area vestizione e svestizione che non è idonea”, conclude Cugliara.