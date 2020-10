Calcio, Campionato Allievi Regionali U17: La Palma- Antiochense 2-2

Pareggio al cardiopalma stamani al campo Cras di Cagliari tra La Palma e l’Antiochense, valevole per il Campionato regionale Allievi U17 (Girone A), caratterizzata da ben tre espulsioni e 8 ammonizioni. La classifica infatti non sorrideva all’Antiochense, arrivata a Cagliari con 0 punti dopo 3 gare e neppure ai ragazzi di mister Schirru, arrivati alla terza giornata con 3 soli punti.

Passano in vantaggio, con merito, i sulcitani con Gherardini che conducono per tutto il primo tempo e si va al riposo sull’1 a 0 quando la partita si innervosisce per qualche esuberanza di troppo da entrambe le parti. La giovanissima Michela Accardi, che ha condotto la gara con buon carattere, non si lascia impressionare, e manda anzitempo sotto la doccia Alessio Scalas (LP). Nella ripresa la partita si innervosisce, ma al 15° Roberto Melis segna il pareggio dei cagliaritani: entra in area dopo una bella galoppata sulla fascia sinistra e buca l’estremo difensore ospite.

La gara prosegue su un binario di nervosismo ingiustificato che comunque la signorina Accardi tiene ben a freno sfoderando gialli e altri due rossi. Finiscono negli spogliatoi anche Mauro Mascia e un allievo Antiochense, portando il bilancio dei rossi a a 3 espulsi. Il La Palma è costretta in 9 e subisce i sulcitani di mister Fernando Fois che vanno nuovamente in vantaggio alla mezzora.

Ma i ragazzi di mister Roberto Schirru non demordono e vanno all’assalto dell’area sulcitana aggredendo a sinistra fin quando la Accardi assegna un rigore netto per una spinta in area. Va sul dischetto Riccardo Lai che trasforma e pareggia. La partita prosegue, seppur in 9 contro 8, e con occasioni da rete da ambo le parti con la più clamorosa passa per il sinistro di Tommaso Piro negli ultimi cinque secondi di recupero, ma si stampa sulla traversa della curva nord del Cras.

La Accardi lascia giocare un’altra manciata di secondi poi controlla il cronometro e manda tutti negli spogliatoi.