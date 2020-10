Giallo ad Orotelli in provincia di Nuoro. Nella tarda serata di ieri un allevatore, Espertino Giobbe di 73 anni, è stato trovato morto dai suoi familiari, nell’azienda agricola dove si era recato in mattinata in località di Sa Serra.

L’uomo presenta presentava diverse ferite al volto e in altre parti del corpo. I carabinieri della Compagnia di Ottana, coordinati dal sostituto procuratore di Nuoro Andrea Ghironi, indagano sulla vicenda e non escludono nessuna ipotesi.

Il magistrato nelle prossime ore darà l’incarico a un medico legale per l’autopsia, dalla quale si potrà capire se le ferite sono compatibili con una caduta accidentale dell’uomo mentre accudiva il bestiame o se ci sia stata un’ aggressione.