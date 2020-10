Era un famoso social influencer del fitness, ma non credeva all’esistenza del Covid-19, ma purtroppo è morto a causa del coronavirus all’età di 33 anni.

Dmitriy Stuzhuk, questo il suo nome, oltre un milione di follower su Instagram – si è ammalato durante un viaggio in Turchia ed è stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina.

Dopo essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale, la sua ex moglie Sofia, 25 anni, aveva riferito che il 33enne era in “gravi condizioni”, per poi annunciato la morte dell’uomo, aggiungendo: “Rimangono soltanto bei ricordi, tre bei bambini ed un’esperienza preziosa”.

Stuzhuk aveva condiviso sui social una foto dal suo letto d’ospedale, dicendo che si era risvegliato in Turchia con il collo gonfio e con la fatica a respirare, sottolineando questo: “Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti. Ero uno che pensava che il Covid non esistesse finché non mi sono ammalato. Il COVID-19 NON È UNA MALATTIA CHE DURA POCO. È pesante”.