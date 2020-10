L’emergere durante l’estate di una rinascita del FLNC da un gruppo che si è manifestato durante una manifestazione per l’indipendenza al convento di Orezza ha appena portato all’arresto di diversi attivisti, tra cui Jean Pierre Santini , ideologo riconosciuto della Lotta di Liberazione Nazionale sin dall’origine della creazione del FLNC nel 1976.

Sono passati gli anni, Jean Pierre Santini ha 76 anni, e non ha mai esitato dalle sue idee rivoluzionarie, lui che è arrivato all’inizio dell’estrema sinistra dagli anni Sessanta, prima di essere uno dei primissimi a impegnarsi nel nazionalismo corso all’interno della diaspora a Parigi. Tuttavia non è mai stato un attivista affascinato dalla violenza, tutt’altro, ed è sempre attivando la parola che si è investito senza contare. La sua carriera, disinteressata e intellettuale, è ben nota a tutti coloro che hanno combattuto con lui nei vari movimenti nazionalisti negli ultimi quarant’anni. Gli è valso una stima unanime.

I fatti per i quali l’indagine della gendarmeria ha portato al suo arresto non hanno rappresentato alcun pericolo per terzi, trattandosi di conferenze stampa incappucciate e sparatorie alla gendarmeria di Montesoru. Fu anche solo dopo la sua affermazione che i gendarmi si resero conto della materialità di questo attacco di cui non si rendevano conto all’epoca.

Poiché la richiesta è stata avanzata mentre Jean Pierre Santini presiedeva la riunione di Orezza, è senza dubbio accusato di essere l’iniziatore. Ma è ovvio che tutti noi in Corsica sappiamo bene: il posto di Jean Pierre Santini non è in prigione, e c’è da temere che il suo profondo attaccamento al suo ideale militante lo porterà molto lontano nello sciopero del fame che ha deciso di intraprendere. Il che, data la sua età e il suo stato di salute, sarebbe rapidamente molto dannoso.

Lo Stato deve rendersi conto che questa prigionia può solo alimentare il sentimento di ingiustizia provato da tanti giovani. Deve misurare l’eccezionale personalità di Jean Pierre Santini e decidere senza aspettare il suo rilascio.