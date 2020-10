I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno alle 01:20 per l’incendio di un’auto in sosta nel pilotis di una palazzina condominiale in via Masaccio, nel quartiere di “Mulinu Becciu” a Cagliari.

Gli operatori hanno provveduto a spegnere il rogo evitando la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta vicini e alla struttura condominiale.

Al termine delle operazioni l’area è stata messa in sicurezza e sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.