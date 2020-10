Nel corso dei controlli della Polizia locale di Sassari, effettuati nel fine settimana, gli age hanno sanzionato due locali, uno in corso Vittorio Emanuele e uno nella zona di Predda Niedda.

Il primo alla una di notte continuava a cucinare e somministrare alimenti agli avventori presenti, mentre il secondo alle due era ancora aperto, con trattenimenti musicali e clienti all’interno.

Per quest’ultimo è scattata la doppia sanzione, per le due differenti violazioni, e seguirà la misura accessoria della chiusura del locale per alcuni giorni. La Polizia locale sottolinea che i cittadini sassaresi stanno mostrando grande senso civico e stanno osservando le prescrizioni anti-Covid.