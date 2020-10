Causa emergenza Covid il centrosinistra sardo ha deciso di annullare tutte le manifestazioni elettorali di oggi, a cominciare dall’assemblea del centrosinistra delle 17 a Nuoro con Matteo Orfini.

“E’ un momento grave per tutta Italia e serve massima prudenza – dichiara il consigliere regionale del Pd Roberto Deriu – in sostituzione, nei prossimi giorni, sono previsti eventi telematici. Ci dispiace per l’inconveniente”. Nuoro è l’unico capoluogo di provincia che va al voto in Sardegna il 25 e 26 ottobre.