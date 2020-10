Non ci sarà alcun coprifuoco nè a Nuoro nè in altri centri della provincia. Tantomeno saranno chiuse vie e piazze dalle 21. I sindaci hanno quindi scelto la linea della prudenza e aspettano chiarimenti prima di decidere.

Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, spiega: “Non c’è nessuna necessità di una ordinanza con queste prescrizioni, alle 21 infatti la città è già semi deserta. I cittadini hanno capito da soli che è meglio tornare a casa. Quanto alle nuove regole del Dpcm confido nel buon senso di chi deve farle osservare e spero che si attengano ai contenuti che vi sono scritti. Naturalmente per questo saranno garantiti i controlli della Polizia municipale”.

Dello stesso avviso la sindaca di Fonni, Daniela Falconi. “Non farò ordinanze di coprifuoco perché non ce n’è bisogno – chiarisce – La situazione in paese è abbastanza sotto controllo sia dal punto di vista sanitario che per i comportamenti dei cittadini. Tra noi sindaci ci siamo confrontati e abbiamo concordato di non forzare la mano con chiusure così drastiche. L’unica cosa che voglio segnalare è che in questo Dpcm c’è molta confusione”.

Anche a Orani non ci sarà alcuna stretta ulteriore. “Non ho nessun comitato scientifico che mi fornisca elementi per decidere in questo senso”, dice il sindaco Antonio Fadda.