“Ho contratto il coronavirus”. Inizia così il post su Facebook di Franco Magi, consigliere comunale di Capoterra nonché consulente del governatore della Sardegna, Christian Solinas.

“Questa mattina sono stato prontamente informato che il tampone eseguito ieri ha accertato la positività al nuovo coronavirus, e per questo motivo mi sono immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare” scrive Magi sul suo profilo. “Sono attualmente asintomatico, e confido di poter riprendere quanto prima la attività politica e lavorativa, che cercherò comunque di svolgere, nei limiti del possibile, da casa”.

“Sono sempre stato prudente, ma ciò, evidentemente, non è bastato. Non sono mai appartenuto alla categoria dei c.d. negazionisti, ma tuttavia ritengo che il migliore approccio nella lotta a questo virus siano l’equilibrio e la razionalità. Ricostruirò immediatamente i contatti stretti avuti negli ultimi giorni – conclude il consigliere – in modo di assicurare al competente servizio epidemiologico regionale la migliore risposta a questa poderosa battaglia”.

Il post di Franco Magi: