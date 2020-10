Nel fine settimana le pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale di Sassari sono state particolarmente impegnate nell’intervenire per problemi legati all’abuso di alcol da parte di alcuni soggetti.

Nella notte tra sabato e domenica, nel centro storico di Bono, la pattuglia del Radiomobile ha notato un’ auto passare a tutta velocità nella piazza Trento e Trieste. Immediatamente si è messa all’inseguimento e dopo circa 500 metri la macchina inseguita si è spenta ed è sceso A.L. ventenne originario di Nuoro, che è scappato, ma è stato bloccato poco dopo da un militare. G.P. invece, 19 anni, di Bono, è stato bloccato mentre tentava di riaccendere la macchina. Il fuggitivo, che è risultato colpito dalla misura dell’affidamento in prova e che, quindi, non poteva uscire dal proprio domicilio in orario notturno, è stato posto sui sedili posteriori dell’auto di pattuglia, dove ha dato in escandescenza, rompendo a calci un finestrino. Per il guidatore, quindi, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre per il 20enne sono scattate le manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione delle prescrizioni del giudice.

Anche a Sorso (Ss), sabato sera, i carabinieri, sono dovuti intervenire per l’ubriachezza molesta di un avventore di un bar. A finire nei guai questa volta un cittadino albanese di 40 anni, residente a Sorso, che, alla richiesta dei militari di fornire le proprie generalità si è dimostrato aggressivo e ha opposto resistenza spintonando il capo equipaggio. Per lui pende ora una denuncia per resistenza e ubriachezza.