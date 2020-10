A Oristano, ci sono “9 nuovi positivi e 3 guariti. Due i casi di studenti delle scuole superiori (Liceo classico e Liceo Artistico)”. Lo rende noto il sindaco Andrea Lutzu. “Le classi sono in quarantena e sono in corso i tamponi su studenti e docenti”. I due ragazzi, entrambi sintomatici, sono uno residente in città e uno in un paese della provincia.

Ricapitolando, continua il primo cittadino, “da settembre con la ripresa del virus i positivi sono risultati 96. I guariti ad oggi sono 45. Restano quindi 51 positivi all’attualita’. Situazione sicuramente seria”.

E sulle chiusure di vie e strade per prevenire gli assembramenti, Lutzu dichiara: “Stiamo valutando. Il Dpcm non è scritto bene – spiega – e alcune cose vanno interpretate”.

Enrica Massa