Le ambulanze che arriveranno al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata di Sassari potranno sostare entro il perimetro ospedaliero. A consentirglielo saranno i nove stalli attivati oggi nel retro del Pronto soccorso, con accesso regolamentato dal portiere in servizio nella guardiola di viale Italia.

Da marzo le ambulanze parcheggiavano all’esterno del cortile dell’ospedale, occupato in emergenza Covid dal pre triage, con una tenda e cinque container per l’accoglienza dei pazienti. La creazione degli stalli ha permesso di liberare le aree esterne, in viale Italia, e di consentire una migliore circolazione del traffico cittadino.