Le lezioni verranno svolte in presenza per tutte e 170 le matricole del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Università di Sassari e Camera di Commercio.

Da domani Promocamera ospiterà anche le lezioni di Professioni sanitarie, cui partecipano 240 matricole. Quelli che per la prima volta entrano nel sistema universitario potranno presenziare regolarmente alle lezioni, così come saranno garantite le attività di laboratorio, da svolgere necessariamente in presenza, a piccoli gruppi e solo dopo aver fatto il tampone.