“Sono contrario ad applicare forme di chiusura totale, non ne vedo la necessità”. Lo dichiara il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in riferimento all’ultimo Dpcm del Governo Conte. “Trovo grave – continua il primo cittadino ed esponente di Fdi – che su noi sindaci si impongano scelte su controlli, chiusure, misure restrittive e coprifuoco: anche se il testo è poco chiaro, non abbiamo mezzi, personale e risorse a sufficienza e non possiamo tagliare servizi essenziali. Sono concetti che esprimiamo da mesi e che paiono cadere, ogni volta, nel vuoto”. E ancora: “O ci sono adeguate risorse per gli enti locali e misure di ristoro economico per le attività a cui si impongono chiusure, o l’impatto di questo nuovo Dpcm sarà fortemente negativo”.

E poi il resoconto dell’ultimo tour per le strade della città. “Stamattina ho notato come la stragrande maggioranza dei miei concittadini usi la mascherina e osservi le regole, che poi è la via più facile per continuare le nostre attività, mandare avanti l’economia e uscire quanto prima da questo virus”.