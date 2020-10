Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari intorno alle 22:50 circa per l’incendio di un’auto in sosta vicino alla strada comunale “Scoa Moentis”, nel quartiere di Flumini di Quartu.

Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento della sede centrale che con un’Aps (autopompa serbatoio) ha spento le fiamme che si sono sviluppate nella parte anteriore del veicolo.

I vigili hanno poi messo in sicurezza l’area circostante e avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Le foto: