Comunali Quartu: nella “Diretta con i cittadini”, Stevelli si fa le domande e si risponde da solo

La diretta Facebook di Christian Stevelli

Un incontro con i cittadini quartesi in diretta Facebook, almeno così era stato annunciato l’evento dal candidato appoggiato tra gli altri da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Ma è bastato poco per far emergere un’altra verità: la diretta Facebook non era altro che un dibattito tra i candidati delle 10 liste che lo sostengono e con i dirigenti di partito. È bastato un semplice controllo dei profili Facebook per capirlo: