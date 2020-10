I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Cagliari ieri pomeriggio hanno arrestato una coppia di pluripregiudicati, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Erano le 14 circa quando in Piazza Medaglia Miracolosa, un equipaggio ha visto e riconosciuto una coppia di pregiudicati di Carbonia su un’auto che procedeva con fare sospetto. I poliziotti hanno intimato l’alt all’auto ma il conducente, incurante dell’ordine, ha accelerato l’andatura percorrendo la Via Emilia e la Via Abruzzi dove sono stati raggiunti e bloccati.

Il due, identificati per Luigi Silesu 43enne e Valeria Piras 30enne hanno mostrato insofferenza al controllo e l’uomo nell’intento di dissuaderli ha cercato di distrarli, per consentire alla donna di infilarsi la mano all’interno dei pantaloni per estrarre un involucro che è stato gettato a terra, ma inutilmente perché il poliziotto l’ha vista e dopo aver raccolto il piccolo pacchetto, ha bloccato la donna. Con l’ausilio di un altro equipaggio è stata eseguita la perquisizione dell’auto dove, nel lato del conducente è stata, rinvenuta della sostanza da taglio.

I due sono stati portati in Questura e durante la permanenza la Piras ha continuato a mostrare segni di nervosismo mostrando anche insofferenza fisica tanto che, i poliziotti presagendo che la stessa avesse ingerito o inserito anche all’interno nelle parti intime della sostanza stupefacente, hanno deciso di sottoporla ad accertamenti sanitari più approfonditi e l’hanno portata al pronto soccorso del “Brotzu”. Dopo numerosi tentativi, sia da parte dei medici che degli stessi Agenti, la Piras ha ammesso di aver occultato all’interno del suo corpo un involucro contente cristalli di cocaina. Al termine degli controlli medici è stata riportata in Questura e insieme al suo compagno arrestata.

I poliziotti hanno sequestrato in tutto 2,30 gr di eroina e circa 6 gr di cocaina. I due, trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura, sono in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattina odierna.