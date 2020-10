“Sono stata informata direttamente da un cittadino della sua positività al Coronavirus e di altre persone in autoisolamento che si trovano attualmente in attesa di essere sottoposte al tampone”. Lo scrive Carla Madau, sindaca di Pula, informando la popolazione che, inoltre, “uno dei nostri concittadini si è negativizzato e ha terminato il periodo di quarantena previsto dal Governo”.

Attualmente, secondo la sindaca, si registrano 7 cittadini positivi. “Chiedo cortesemente a tutti i concittadini – scrive Madau – di comunicare tempestivamente alla sottoscritta, in qualità di autorità sanitaria locale, l’esito dei tamponi positivi, in quanto il sistema di comunicazione dell’ATS, essendo un momento molto complesso e delicato, non riesce sempre ad essere puntuale. Questo ci consentirà, di attivare tutte le procedure previste dai protocolli sanitari, quale il ritiro dei rifiuti e l’assistenza familiare dove fosse necessario”.

“Non voglio creare nessun allarmismo – conclude – sono convinta che insieme ce la faremo, ma dobbiamo essere tutti responsabili”.