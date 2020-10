Cecilia Marogna, la manager coinvolta nell’indagine vaticana sull’ex numero 2 della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu, arrestata a Milano la settimana scorsa su mandato dell’autorità giudiziaria della Città del Vaticano, ha chiesto ai giudici milanesi della quinta corte d’Appello, tramite la sua difesa, la scarcerazione.

L’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare verrà trattata in un’udienza fissata per la fine del mese in cui il sostituto pg Giulio Benedetti, dopo aver depositato un parere scritto, interverrà, così come interverranno i legali della 39enne cagliaritana. La donna, se riterrà, potrà rendere rendere dichiarazioni. Il collegio invece si riserverà e avrà tempo 5 giorni per decidere.