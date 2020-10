A metà degli anni ’80 una band sarda irrompe nella scena musicale italiana: Joe Perrino & the Mellowtones.

Con un sound in technicolor tra garage beat ispirato alla musica degli anni ’60 e rock progressivo, e grazie ad un live act esplosivo guadagnano in breve tempo la ribalta nazionale. Incidono la prima hit “Love the colours” nel 1986, e l’anno successivo con “Mi sento felice” sono sul palco di Sanremo Rock. Inizia un vorticoso periodo di esibizioni dal vivo in giro per l’Italia che li porta al contratto discografico con la IRA Records, che li vuole ad aprire i concerti dei Litfiba. Nel 1988, dopo un assestamento della formazione originale e una virata verso sonorità più decisamente rock, esce il 33 giri “Rane’n’Roll”: 11 hit con testi in italiano, diventato nel tempo un vero e proprio oggetto di culto.

Negli anni successivi il poliedrico cantante e leader della band, Nicola Macciò, dà vita a nuovi progetti nella galassia rock: a Londra gli A.D.Show, di nuovo in Sardegna gli Elefante Bianco, poi i Rolling Gangsters e infine i Grog, scrivendo più di un centinaio di brani, proposti in diversi CD e infiniti concerti.

Parallelamente esplora temi e sonorità diverse, dal sociale di “Canzoni di malavita” e “Storie di Vita Mala”, all’intimità di “Canzoni d’amore a mano armata”, con significative incursioni nella recitazione teatrale e cinematografica.

Dopo 35 anni di idee, note, parole e sudore sul palco nasce il desiderio di Nicola Macciò di

ricongiungersi con le origini, con il mood dal quale tutto è cominciato: quei colori e quel sound di Joe Perrino & The Mellowtones che, ancora oggi, la rivista di riferimento “Psichedelia” indica come una delle migliori espressioni del beat internazionale, evidenziandolo come un “Classico”.

Per questo nuovo viaggio si ritrovano con Nicola vecchi amici: Nello Argiolas, batterista della formazione originale; Flavio Piga, tastierista e compagno di avventure in “Canzoni di malavita”; Fabrizio Rizzu, chitarrista e animatore della scena beat sarda; Gianfranco Liori, scrittore e bassista di una delle ultime formazioni di Joe Perrino & The Mellowtones.

Il primo frutto di questa nuova avventura è il coloratissimo vinile, appena uscito, con le nuove, trascinanti reinterpretazioni di due storici cavalli di battaglia della primissima ora: “Magical Dangerous Journey” e “Twilight”. Prodotto dalla For Monsters Records, distribuito in Italia dalla Goodfellas di Roma e in Sardegna dalla Lybis, offre un suono ricco e maturo che riesce ancora a regalare la stessa gioia che caratterizzava le produzioni delle origini della band sarda.

Il disco sarà disponibile nei migliori negozi specializzati e potrà essere acquistato on line.

Per presentare la nuova produzione, Joe Perrino & The Mellowtones non potevano che scegliere la Sardegna, partendo da tre incontri con i giornalisti:

– mercoledì 21 ottobre, a SASSARI, alle ore 18, presso “QUOD”, in via Mercato 1b;

– giovedì 22 ottobre, a CAGLIARI, alle ore 18, presso “Lybis”, in via Tempio 25;

– venerdì 30 ottobre, a NUORO, alle ore 18, da “Mr. Musick” all’Exmè, in piazza Mameli 1.

Compatibilmente con le esigenze organizzative legate al periodo, tra la fine di novembre e dicembre la band si esibirà in tre live a Cagliari, Sassari e Nuoro, nel pieno rispetto delle norme relative al COVID-19.