“Le decine di persone che ho incontrato negli ultimi giorni possono stare tranquille”. Lo scrive sui social Franco Magi, consigliere comunale a Capoterra e consulente del Presidente della Regione Sardegna, Solinas.

“Pur avendo margini di errore bassissimi, il primo tampone – per motivi scientifici a me ignoti – ha completamente sbagliato il risultato, evidenziando una ‘rilevanza’ al coronavirus in luogo della negatività. Tale situazione è venuta alla luce grazie al fatto che il medesimo errore era stato rilevato almeno su altre tre persone, asseritamente positive ma in realtà negative” scrive Magi.

“Mi dispiace molto aver creato questo disagio alle tante persone che ho recentemente incontrato – prosegue il consigliere comunale – ma tutto è bene quel che finisce bene. In questi casi la rapidità nella comunicazione è fondamentale, anche alla luce del fatto che, mentre esistono sporadicamente i ‘falsi negativi’, è davvero quasi impossibile l’errore nella positività riscontrata”.

In conclusione, “ringrazio di cuore le centinaia di persone che mi hanno scritto pubblicamente ed in privato, con la ferma convinzione che con questo virus bisognerà convivere almeno fino alla prossima estate, rispettando le misure di distanziamento sociale previste ma garantendo altresì la prosecuzione della vita lavorativa e sociale”.

